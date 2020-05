Na sexta-feira, o regulador do medicamento norte-americano emitiu uma "autorização de emergência" para tratar com Remdesivir os doentes com covid-19 mais graves, apesar de estudos científicos realçarem que a sua eficácia não é clara para o tratamento da doença respiratória aguda, provocada pelo coronavírus SARS-CoV-2.

O medicamento foi desenvolvido pela multinacional farmacêutica norte-americana Gilead Sciences para tratar doenças como Ébola e Síndrome Respiratória do Médio Oriente (MERS), esta última também causada por um coronavírus, mas diferente do da covid-19.

Segundo o conselheiro delegado da farmacêutica, Daniel O'Day, que falava à cadeia televisiva CBS News, o medicamento chegará aos doentes no início da próxima semana, cabendo à administração norte-americana aferir que cidades são mais vulneráveis e quem mais precisa do fármaco.

O laboratório disponibilizou ao governo norte-americano 1,5 milhões de frascos de Remdesivir que tinha em reserva, mas pretende exportar o medicamento para países que aprovem o seu uso para o tratamento da covid-19.

A possibilidade de exportar parte dos tratamentos cedidos aos Estados Unidos consta do acordo estabelecido entre a farmacêutica e a Casa Branca.