Donald Trump e Joe Biden voltam a debater esta quinta-feira. Neste que é o último confronto entre os dois, cada candidato terá o seu microfone desligado enquanto o outro responde, noticia o The Guardian.

Estamos a falar de um debate de 90 minutos, dividido em seis segmentos de 15 minutos. A cada candidato são concedidos dois minutos para fazer comentários ininterruptos antes de se prosseguir para o debate aberto.

A não partidária Comissão de Debates Presidenciais (CPD) anunciou na segunda-feira que "para fazer cumprir estas regras, o único candidato cujo microfone estará aberto durante esses períodos de dois minutos é o candidato que tem a palavra" . Em seguida, ambos os microfones serão ativados para discussão aberta.

A CDP acrescentou que nenhuma das equipas dos candidatos está completamente satisfeita com as medidas anunciadas: "Estamos confiantes de que essas ações alcançam o equilíbrio certo e de que são do interesse do povo americano, para quem esses debates são realizados”.

O responsável pela campanha de Trump, Bill Stepien, reagiu dizendo que o presidente e candidato à reeleição "está empenhado em debater com Joe Biden independentemente das mudanças de última hora nas regras da comissão tendenciosa, na sua última tentativa de fornecer vantagem ao seu candidato favorito".

Aos repórteres, Trump disse que as condições do debate eram injustas: "Vou participar, mas é muito injusto que eles que tenham mudado os tópicos e é muito injusto que tenhamos novamente um jornalista totalmente tendencioso".

Estas novas regras vêm na sequência do debate de 30 de setembro, em que ambos os candidatos se interrompiam constantemente.