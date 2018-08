A advogada Autumn Scardina ligou para a pastelaria em junho de 2017 para encomendar um bolo de aniversário azul por fora e cor-de-rosa no interior. Na ocasião, Scardina explicou que o bolo visava celebrar não apenas o seu aniversário mas também o aniversário da sua mudança de sexo.

A pastelaria Masterpiece acabou por declinar o pedido, com base em argumentos religiosos. "Phillips recusou criar o bolo azul e rosa porque este visava celebrar mensagens contrárias à sua convicção religiosa que de o sexo - ser mulher ou homem - é atribuído por Deus, é determinado biologicamente, e não por perceções ou sentimentos, e não pode ser escolhido ou alterado".

Um ano depois, a 28 de junho de 2018, a Comissão de Direitos Civis do Colorado determinou que Phillips discriminou Scardina com base na sua identidade de género. Em resposta, o pasteleiro avançou esta terça-feira, 14 de agosto, com uma ação federal contra o estado do Colorado, alegando discriminação religiosa.

Esta deliberação da Comissão de Direitos Civis do Colorado teve lugar dias depois de o Supremo Tribunal de Justiça ter decidido, a 4 de junho, a favor de Jack Phillips, quando este se recusou a criar um bolo de casamento para um casal gay. A decisão não foi unânime e contou com 7 votos a favor e 2 contra.

À data, evitando abrir um precedente, o Supremo Tribunal não tratou amplamente o assunto, limitando-se apenas a constatar que Phillips não beneficiou da neutralidade necessária nas instâncias inferiores (comissão de direitos civis e tribunais estaduais) para expor seus argumentos.