“As condições do Santo Padre continuam críticas, porém, desde ontem à noite não apresentou mais crises respiratórias. Realizou as duas unidades de concentrado de hemácias com benefício e com retorno do valor de hemoglobina", refere o comunicado do Vaticano, desta tarde.

"A trombocitopenia permaneceu estável, no entanto, alguns exames de sangue demonstram uma insuficiência renal inicial leve, que está atualmente sob controlo", acrescentam. "A oxigenoterapia de alto fluxo continua através de cânulas nasais. O Santo Padre continua vigilante e bem orientado", sublinham. "A complexidade do quadro clínico e a necessária espera pelas terapias farmacológicas para fornecer algum feedback exigem que o prognóstico permaneça reservado", dizem ainda. Durante a manhã, o Papa participou na Santa Missa, com quem cuida dele refere também o comunicado. Francisco foi hospitalizado em 14 de fevereiro inicialmente devido a uma bronquite, mas a Santa Sé revelou na terça-feira que tinha desenvolvido pneumonia nos dois pulmões, uma infeção potencialmente fatal do tecido pulmonar. Esta hospitalização, a quarta desde 2021, está a causar grande preocupação, uma vez que o Papa já se encontra debilitado por uma série de problemas nos últimos anos, que vão desde operações ao cólon e ao abdómen a dificuldades de locomoção.