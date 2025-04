Visitar os dinossauros no Dino Parque da Lourinhã

Tanto os mais novos como os mais velhos podem passar um dia a aprender sobre dinossauros neste que é o maior museu ao ar livre em Portugal. A exposição conta com mais de 200 modelos de dinossauros à escala real, que estão divididos por diferentes períodos da história em seis trilhos diferentes.

O museu conta ainda com o Pavilhão de Atividades, onde os visitantes podem ser paleontólogos por um dia, e o Paleo Camp, um espaço pedagógico para os mais novos aprenderem mais sobre o mundo dos dinossauros.

O Dino Parque fica na Lourinhã e pode ainda comprar os bilhetes online com um desconto de 15%, a 12,75€ por adulto e 9,35€ para crianças dos 4 aos 12 anos.

Fazer uma caça aos ovos da Páscoa no Jardim Botânico da Ajuda

Com a chegada da Páscoa, porque não participar numa caça aos ovos num dos jardins mais antigos de Portugal?

Na companhia do Coelho Janota e da governanta Dona Cremilde, os mais novos podem embarcar numa atividade cheia de diversão e mistério, enquanto aprendem a história do jardim que foi mandado construir por D. José I depois do terramoto de 1755.

O evento tem várias sessões entre 5 e 20 de abril. Os adultos pagam 15€ e as crianças dos 3 aos 12 anos pagam 12,50€.

Caça aos Ovos da Páscoa No Jardim Botânico da Ajuda créditos: Coolture Tours - História com Vida

Ver "Simba: o Musical" na Academia de Santo Amaro

Ir ao teatro é sempre uma boa ideia, mas nem sempre há tempo. As férias são uma excelente oportunidade para levar os mais novos ao novo musical da família do Rei Leão.

Nesta emocionante e divertida história para todas as idades, o pequeno Simba parte à procura da sua família e pelo caminho encontra personagens inesquecíveis. O musical promete risos, emoções e muita magia.

A peça estreia hoje e está em cena todos os sábados e domingos até dia 15 de junho. Os bilhetes começam nos 18€.

Simba O Musical para Toda a Família créditos: Academia de Santo Amaro

"Partir a casca" em Matosinhos

Nesta Páscoa, a Câmara Municipal de Matosinhos organizou três dias cheios de atividades para os mais pequenos.

Nos dias 15, 16 e 17 de abril, a Biblioteca Municipal Florbela Espanca vai ser palco de horas do conto, oficinas de arte e uma emocionante caça aos ovos.

As atividades são para crianças entre os 6 e os 12 anos e custam 5€ por sessão.

Partir a Casca Evento com horas do conto, oficinas criativas e uma caça aos ovos créditos: Câmara Municipal de Matosinhos

Viajar até ao Egito sem sair do Porto

O espetáculo "Misterioso Egito" promete levar os seus visitantes a uma viagem audiovisual até ao Antigo Egito, através de uma adaptação criativa de mais de 3 mil anos de história.

A "viagem" de 30 minutos conta com efeitos visuais, música e jogos de luz.

Acontece aos sábados e domingos, na Alfândega do Porto e os bilhetes começam nos 8,50€.

Misterioso Egito Immersivus Gallery Porto - Alfândega do Porto créditos: Misterioso Egito

Cumprimentar os "bichinhos" no Zoo de Lagos

Para quem mora no Algarve, porque não aproveitar o bom tempo que abril traz para ir até ao zoológico apresentar as mais de 150 espécies de animais aos mais novos?

A praia do zoo abriu este mês, mas pode também visitar o recinto dos morcegos e a praia dos pinguins.

O espaço está aberto todos os dias e os bilhetes começam nos 11€.

Ir até ao cinema ver "Um Filme Minecraft"

Estreou esta quinta-feira, em todas as salas de cinema do país, o novo êxito entre a criançada, "Um Filme Minecraft" de Jared Hess.

O elenco conta com caras que os mais velhos vão certamente reconhecer, tal como Jason Momoa, Jack Black e Danielle Brooks.

Nesta que é a primeira adaptação para o grande ecrã do videojogo popular, o elenco encontra-se repentinamente num mundo cúbico e bizarro que vive da imaginação. Para voltarem para casa terão de conquistá-lo.

O filme está disponível em todos os cinemas.

Inscrever os miúdos num Campo de Férias Culinário

Para aqueles que já mostram interesse pela cozinha e gostavam de aprender mais sobre culinária, o Kidchen Easter Camp é uma ótima opção.

De 7 a 11 de abril ou de 14 a 17 do mesmo mês, os participantes vão ter a oportunidade de aprender a preparar os pratos típicos da Páscoa, ver peças de teatro, decorar ovos e outras artes manuais.

O campo também incluí atividades recreativas, como jogos de grupo.

O programa é feito para jovens dos 4 aos 12 anos e o campo fica situado nas Laranjeiras, em Lisboa. Os preços começam nos 95€ por dia ou 300€ por semana.

Descobrir a "Páscoa na Vila" em Carcavelos

Neste mercado da Páscoa com entrada livre, as famílias podem realizar as mais diversas atividades até ao dia 21 de abril.

Por lá vão encontrar carrosséis, atividades de arborismo, pinturas faciais e oficinas criativas. Há ainda jogos temáticos, como a caça aos ovos.

O mercado fica no Parque da Quinta da Alagoa, em Carcavelos e está aberto todos os dias.

Visitar os super-heróis em Viseu

De 11 a 12 de abril, os fãs de super-heróis podem ir até ao Forum Viseu para a experiência "Mundo dos Superpoderes".

A exposição inclui 11 figuras em tamanho real, e entre elas, estarão personagens como o Aquaman, o Batman e o Homem-Aranha.

O acesso é livre e os visitantes podem ainda participar nos diversos meet & greets, onde vão poder tirar fotos com os super-heróis e fazer pinturas faciais.

Super-hérois no Forum Viseu créditos: Fórum Viseu

*Artigo editado por Alexandra Antunes