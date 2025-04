“Estamos prontos para assinar”, afirmou Bessent aos jornalistas, explicando que os ucranianos “decidiram [na terça-feira] à noite fazer algumas alterações de última hora”.

“Temos a certeza de que eles vão reconsiderar e estamos prontos para assinar esta tarde, se for esse o caso”, acrescentou o responsável.

Questionado sobre as alterações, o secretário do Tesouro respondeu: “Nada foi retirado. É o mesmo acordo que alcançámos este fim de semana. Não há alterações da nossa parte”.

A Ucrânia disse que esperava assinar o acordo hoje, tinha antes indicado um alto responsável da Presidência ucraniana, citado pela agência de notícias France-Presse.

A ministra da Economia ucraniana, Yulia Svyrydenko, está a caminho de Washington e “deverá assinar o acordo hoje à noite”, acrescentou o responsável, que pediu para não ser identificado.

Por sua vez, o Presidente norte-americano, Donald Trump, reiterou que os Estados Unidos queriam algo em troca “dos seus esforços” em relação à Ucrânia.

“E nós dissemos: as terras raras. Eles têm terras raras muito boas”, acrescentou.

Washington forneceu à Ucrânia ajuda militar no valor de dezenas de milhares de milhões de dólares, durante a presidência do democrata Joe Biden (2021-2025), depois de a Rússia ter invadido o país em fevereiro de 2022.

“Concluímos um acordo que garante o nosso dinheiro e nos permite começar a escavar e a fazer o que precisamos de fazer”, prosseguiu Trump, sublinhando que “também é bom para eles porque haverá uma presença norte-americana” na Ucrânia.

O projeto de acordo esteve durante semanas no centro de tensões entre Kiev e Washington, cujo apoio é essencial à Ucrânia.

Uma versão anterior do texto devia ter sido assinada durante a visita do Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, à Casa Branca, no final de fevereiro, mas a altercação sem precedentes com Trump em direto da Sala Oval precipitou a partida sem assinar o acordo.

Uma nova versão, proposta por Washington em março, foi considerada pelos deputados e pela comunicação social ucranianos muito desfavorável.

No decurso das negociações, esse documento foi transformado numa versão mais aceitável para Kiev, segundo responsáveis ucranianos.