O caso decorreu em outubro de 1971, quando, no rescaldo de uma votação na ONU que reconheceu a República Popular da China enquanto membro da organização e se procedeu à expulsão de Taiwan, vários membros da delegação da Tanzânia começaram a dançar.

No dia seguinte, Ronald Reagan, à época governador do estado da Califórnia, ligou para o Presidente dos EUA, Richard Nixon, para ventilar a sua frustração depois da expulsão de Taiwan, país que estava a ser apoiado pelos EUA.

Segundo a revista The Atlantic, Reagan — que viria a ser o 40º presidente dos EUA — disse a Nixon ter visto na televisão "aqueles macacos daqueles países africanos". "Malditos sejam, ainda estão desconfortáveis a usar sapatos", completou o governador da Califórnia, sendo recebido por uma sonora gargalhada de Nixon.

A descoberta desta conversa foi feita por Tim Naftali, professor associado de História na Universidade de Nova Iorque, que foi responsável por dirigir a biblioteca presidencial de Nixon entre 2007 e 2011.

Naftali já tinha requisitado esta conversa aos Arquivos Nacionais dos EUA em 2000, sendo que esta agência apenas disponibilizou uma versão sem a porção racista da conversa. Contudo, o professor, fazendo uso do seu estatuto de investigador, voltou a pedir a versão integral no ano passado, tendo os Arquivos Nacionais finalmente colocado a versão original online há duas semanas. Foi então que Naftali transcreveu a conversa e publicou o resultado na revista norte-americana, sendo que os áudios estão disponíveis no artigo online da publicação.