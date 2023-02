O secretário de Estado dos EUA, Antony Blinken, disse que o encontro entre representantes de segurança palestinianos e israelitas é “um passo positivo”.

Numa publicação na rede social Twitter, Antony Blinken reforçou que é “crucial” que ambas as partes dêem seguimento ao que foi acordado para restabelecer a calma.

A reunião aconteceu num momento de tensão entre as partes. Dois israelitas morreram este domingo num ataque a tiros no norte da Cisjordânia ocupada, num contexto de alta tensão e enquanto a escalada de violência continua na região há semanas.

O atual pico de violência levou ao início de ano mais violento na região desde 2000. Em menos de dois meses, 62 palestinos foram mortos no conflito israelo-palestiniano, em grande parte devido às quase diárias operações de prisão israelitas em cidades palestinianas que ocorrem há quase um ano, muitas vezes levando a confrontos armados com palestinianos.

Por sua vez, com os israelitas mortos no ataque deste domingo, o número de mortos este ano do lado israelita subiu para 13, após vários ataques mortais de palestinianos em Jerusalém Oriental ocupada nas últimas semanas.

A reunião deste domingo aconteceu na cidade de Aqaba, junto ao Mar Vermelho, e foi a primeira deste género, desde há vários anos, na Jordânia.

Representantes da Jordânia, Egito e Estados Unidos participaram no encontro como mediadores.