O míssil Minuteman III não armado foi lançado hoje a partir da base aérea de Vandenberg, na Califórnia, às 01:13 locais (09:13 em Lisboa), e percorreu cerca de 6.760 quilómetros sobre o Pacífico antes de cair no mar perto do atol de Kwajalein, nas ilhas Marshall, anunciou a Força Aérea norte-americana em comunicado.

“Trata-se de um teste de rotina e de operações periódicas destinadas a demonstrar que o sistema de dissuasão nuclear dos Estados Unidos é seguro, fiável e eficaz”, precisou o comunicado.

“Este género de testes foi efetuado mais de 300 vezes e não está relacionado com os atuais acontecimentos mundiais”, acrescentou a mesma fonte.

Os EUA geralmente não anunciam com antecipação os seus testes de mísseis ICBM, mas o último lançamento do Minuteman III — um míssil equipado com uma ogiva e que em situação de guerra pode transportar uma bomba nuclear –, foi adiado por duas vezes devido às tensões internacionais.

Inicialmente previsto para março, foi adiado uma primeira vez devido à invasão da Ucrânia pela Rússia em 24 de fevereiro, pelo facto de Washington recear que Moscovo utilizasse este ensaio para estender o conflito a outros países.

No início de agosto foi adiado uma segunda vez, na sequência da visita da presidente da Câmara de Representantes dos EUA (câmara baixa do Congresso), Nancy Pelosi, a Taiwan, território reivindicado pela China.

O teste acabou por ser realizado com sucesso em 16 de agosto.

Na terça-feira, no decurso de uma conferência de imprensa, o porta-voz do Pentágono (Departamento de Defesa), general Pat Ryder, considerou ter sido “um acaso” que estes dois últimos testes tenham decorrido em datas muito próximas.

O Minuteman III, operacional desde há 50 anos, é o único míssil terra-ar do arsenal nuclear dos EUA.

Foi instalado em silos de lançamento e distribuídos por três bases militares norte-americanas no Wyoming, Dakota do Norte e Montana (norte dos Estados Unidos).

Os mísseis Trident, lançados a partir do mar, são transportados por submarinos norte-americanos, enquanto as bombas nucleares são transportadas por bombardeiros estratégicos.