As autoridades norte-americanas promoveram uma caça ao homem no passado dia 21 depois de um adjunto do xerife de Lancaster, cidade do estado da Califórnia, nos EUA, ter lançado o alerta ao ter sido baleado no ombro por um "sniper". Contudo, a suposta vítima confessou que essa ocorrência foi inventada e pode enfrentar agora uma investigação criminal.

Segundo a BBC, Angel Reinosa, adjunto de xerife de 21 anos, terá ligado para pedir ajuda depois de ter sido baleado por um atirador-furtivo quando entrava para o seu carro, perto da esquadra do xerife de Lancaster. "Estou a receber tiros do norte do heliporto de Lancaster, fui atingido no ombro direito", terá dito Reinosa na chamada aos colegas, acrescentando que os tiros vinham de um prédio de apartamentos vizinho. Como resultado, escreve a agência Reuters, o incidente terá provocado uma caça ao homem que levou equipas de intervenção SWAT a irromper pelo edifício apontado e a fazer rusgas porta-a-porta em busca do atirador, evacuando também outros prédios nas proximidades. A sua procura, porém, não teve sucesso, porque o "sniper" não existia. Mais tarde, Reinosa admitiu às autoridades que tinha inventado a ocorrência. "O ataque de sniper reportado foi fabricado pelo adjunto Angel Reinosa" disse o xerife-assistente Robin Limon, citado pela agência Associated Press, numa conferência de imprensa ontem à noite. Continuar a ler Reinosa, que ainda não justificou o porquê de ter mentido quanto ao ataque, foi dispensado das suas funções e pode agora ser legalmente acusado de ter apresentado um falso relatório de crime. No dia em que Reinosa reportou o ataque, os investigadores acreditavam que o colete à prova de balas do adjunto o tinha salvado e que apenas uma bala o tinha atingido de raspão no ombro, danificando a sua camisa mas sem penetrar na sua pele. Contudo, a história começou a parecer estranha quando os agentes não encontraram quaisquer balas no local do crime nem ferimentos visíveis em Reinosa. Segundo o capitão Kent Wegener, também presente na conferência de imprensa, as declarações que os investigadores recolheram de Reinosa "não batiam certo", tendo mais tarde o jovem adjunto admitido que tinha inventado a história, cortando a sua camisa com uma faca para fazer os supostos buracos de entrada e de saída da bala. O jovem adjunto de xerife tinha-se juntado ao departamento do xerife do condado de Los Angeles há um ano, juntando-se à esquadra de Lancaster em maio. Newsletter As notí­cias não escolhem hora, mas o seu tempo é precioso. O SAPO 24 leva ao seu email a informação que realmente importa comentada pelos nossos cronistas. Subscrever Já subscrevi Notificações Porque as noticias não escolhem hora e o seu tempo é precioso. Subscrever Na sua rede favorita Siga-nos na sua rede favorita.