"Os Estados Unidos apoiam os esforços do Japão para melhorar as suas capacidades de defesa e, nos últimos meses, enviámos uma grande quantidade de equipamentos militares", disse Donald Trump durante uma conferência de imprensa em Tóquio.

“O Japão tenciona comprar 105 novos F-35”, disse.

Tóquio, que já havia anunciado no final de 2011 a compra de 42 F-35, é, com este novo pedido, o primeiro cliente internacional norte-americano para este tipo de caças de quinta geração.

O Presidente norte-americano iniciou no sábado uma visita ao Japão, com uma agenda focada no reforço das relações bilaterais e no impasse das negociações com a Coreia do Norte.

A visita do chefe de Estado norte-americano decorre até terça-feira, e inclui reuniões oficiais e momentos de lazer com o primeiro-ministro japonês, Shinzo Abe, que esteve em Washington em abril.

O Presidente dos EUA volta ao Japão no final de junho para participar na cimeira do G20.