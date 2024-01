Os Estados Unidos da América (EUA) tinham retirado os Houthis da sua lista de “organizações terroristas” em fevereiro de 2021.

“Apesar dos nossos repetidos apelos e da diplomacia ativa, os ataques não pararam”, lamentou um outro responsável norte-americano, para quem os ataques dos Houthi no Mar Vermelho são um exemplo claro de “terrorismo e violação do direito internacional e uma grande ameaça ao comércio mundial”.

O anúncio ocorre no momento em que os militares dos EUA realizam ataques no Iémen, visando instalações de lançamento de mísseis dos Houthis que representam uma ameaça a navios mercantes e militares.

Na terça-feira, os EUA realizaram uma terceira operação contra os Houthis no espaço de uma semana. Na semana passada, os ataques dos EUA e do Reino Unido atingiram quase 30 locais no Iémen.

Em dezembro, os EUA tinham criado uma força naval multinacional para proteger o transporte marítimo no Mar Vermelho, uma rota de trânsito importante que representa até 12% do comércio global.

“Não estamos à procura de conflitos regionais, longe disso”, explicou o conselheiro de Segurança Nacional da Casa Branca, Jake Sullivan, na terça-feira, no Fórum Económico Mundial, em Davos.

Ao optar pela qualificação de entidade “especialmente designada como terrorista a nível global”, em vez de outra qualificação como “organização terrorista estrangeira” - uma sanção mais ampla e genérica - os Estados Unidos pretendem manter o fluxo de ajuda humanitária para o Iémen.

“Tentamos sempre garantir que o impacto das nossas sanções seja o desejado (…), minimizando as consequências não intencionais”, explicou uma fonte diplomática dos EUA.