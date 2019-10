Quem também não ganhou foi a França, atual campeã do mundo, mas o empate caseiro com a Turquia deixa o caminho aberto para ambos, no grupo H, em que a Islândia, que venceu Andorra por 2-0, ainda não 'descolou'.

Com dois jogos para disputar, França e Turquia estão com 19 pontos cada e a Islândia com 15, ou seja, os atuais dois primeiros classificados estão a uma vitória do apuramento.

O calendário é-lhes favorável, já que a Turquia, que recebe a Islândia, ainda vai a Andorra, enquanto que os 'gauleses' recebem a Moldova.

Mesmo ganhando por 4-0 na Moldova, a Albânia já não tem hipóteses matemáticas de apuramento.

Para o grupo A, sobressai a goleada da Inglaterra na Bulgária, por 6-0. Os ingleses lideram e ficaram a um ponto do apuramento.

A outra vaga é que está a ser muito disputada, entre a República Checa e o Kosovo, hoje vencedor do Montenegro por 2-0.

Lidera a Inglaterra, com 15 pontos, seguida por República Checa, com 12, e Kosovo, com 11, quando ainda há por disputar República Checa-Kosovo e Kosovo-Inglaterra, entre outros jogos.