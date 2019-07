A questão, colocada no dia da sessão inaugural da nona legislatura do Parlamento Europeu, surge no seguimento dos casos recentes do ativista português Miguel Duarte, que está sob investigação em Itália por suspeita de ajuda à imigração ilegal, e da capitã do navio humanitário "Sea Watch 3”, a alemã Carola Rackete, que se encontra em prisão domiciliária também em território italiano, precisamente na ilha de Lampedusa.

“O que pensa fazer a Comissão Europeia para impedir a criminalização do apoio humanitário prestado aos migrantes e refugiados pelas ONG? De que forma pretende garantir os direitos, liberdades e garantias dos cidadãos acusados?”, lê-se no texto da pergunta apresentada por Isabel Santos (Partido Socialista, PS), que é coassinada pelo eurodeputado italiano Pietro Bartolo, um reconhecido médico de Lampedusa que trata de migrantes e que foi eleito pela primeira vez para o hemiciclo europeu nas listas do Partido Democrata (centro-esquerda).

Na questão dirigida à Comissão Europeia, e segundo um comunicado enviado às redações, Isabel Santos e Pietro Bartolo destacam “o papel fundamental” que estes cidadãos europeus “desempenharam na defesa dos valores humanitários", salientando “a obrigação de respeito pelos Direitos Humanos e pelo Direito Internacional a que os Estados-membros da União Europeia (UE) estão sujeitos”.

No mesmo texto, os dois eurodeputados lembram que “a denominada crise migratória nas fronteiras mediterrânicas” da UE – que segundo a ONU em 2018 fez mais de 2.200 mortos – “teve nos últimos meses um desenvolvimento preocupante”.