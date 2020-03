“Muitos dos que aqui estamos achamos preferível não haver acordo do que um mau acordo. Não nos podemos permitir um mau acordo sobre o orçamento plurianual da UE”, advertiu Iratxe García Pérez.

“Só haverá um orçamento se for à altura das ambições políticas da UE”, afirmou Ciolos.

Os eurodeputados recusaram qualquer pressão de calendário, lembrando que desde final de 2018 estão à espera de um compromisso ao nível do Conselho Europeu.

Na sua intervenção inicial, Charles Michel limitou-se a lamentar que não tenha sido possível um compromisso em torno da proposta que colocou sobre a mesa dos líderes, e que previa um montante global para os próximos sete anos equivalente a 1,069% do Rendimento Nacional Bruto da UE, ainda menos ambicioso do que a proposta apresentada pela presidência finlandesa do Conselho no segundo semestre de 2018.

Já a Comissão, pela voz do vice-presidente Maros Sefcovic, sublinhou repetidamente a urgência de um compromisso, apontando que, “neste momento, restam três opções, a melhor, a insuficiente e a má”.

“A melhor opção é alcançar um acordo equilibrado muito em breve. Tal ainda é possível, mas já estamos muito atrasados: da última vez [2013], alcançámos um acordo no Conselho no início de fevereiro e o acordo final apenas [ficou fechado] em dezembro, pelo que 2014 representou um ano perdido para vários programas, o que precisamos de evitar desta vez”, disse.

A opção insuficiente, apontou, é adotar um plano de contingência, prolongando por mais um ano o atual orçamento para 2020, mas tal, frisou, “implicaria negociações adicionais sobre um mini-quadro financeiro plurianual”, o que “absorveria tempo e energias, quando o que importa é alcançar um acordo a longo prazo”, além de que um orçamento anual não permite à UE “dar resposta aos novos desafios”.

Sublinhando que a pior opção é não haver acordo, Sefcovic afirmou que tal “teria consequências graves para todos os cidadãos”, já que a UE apenas poderia financiar “um número limitado de políticas”, pelo que instou os chefes de Estado e de Governo a darem mostras de realismo e responsabilidade e chegar a acordo numa próxima cimeira.

A cimeira de fevereiro passado voltou a evidenciar o fosse entre quatro países, os chamados ‘frugais’ - Áustria, Dinamarca, Holanda e Suécia, todos eles contribuintes líquidos -, que consideram excessivo um orçamento global que supere os 1% do Rendimento Nacional Bruto (RNB), e querem que sejam privilegiadas “políticas modernas”, em detrimento da coesão e agricultura, e um grupo de 17 países, com Portugal a cabeça, que se opõem firmemente a um orçamento que sacrifique a política de coesão e a Política Agrícola Comum.

Charles Michel indicou que prossegue as consultas com os líderes europeus “para avaliar quando será possível realizar uma nova cimeira com o objetivo de chegar a um acordo”.