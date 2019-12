No documento a que a agência Lusa teve hoje acesso, os eurodeputados portugueses José Gusmão e Marisa Matias querem saber quais as medidas que a CE irá tomar junto de Espanha, para não permitir que a elétrica Iberdrola continue a restringir a travessia entre Portugal e Espanha.

"Perante esta inaceitável restrição ao princípio da livre circulação de pessoas no espaço Schengen, do qual fazem parte ambos os países, que medidas tomará a Comissão Europeia para instar o Estado-Membro espanhol a não permitir que a sua empresa hidroeléctrica continue a restringir a travessia entre Portugal e Espanha", questionam.

No início de dezembro, a coordenadora do BE Catarina Martins, acusou a elétrica espanhola Iberdrola, responsável pela gestão da barragem de Cedillo, de cortar a fronteira entre Portugal e Espanha, e prometeu levar o assunto ao Parlamento Europeu e ao Parlamento português.

Os eurodeputados do BE explicam que a Iberdrola, "alegando questões de segurança", controla e restringe a travessia da barragem, ou seja, da fronteira entre Portugal e Espanha naquela zona.