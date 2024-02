Conheça aqui a chave do sorteio 14/2024 desta quinta-feira no Eurodreams, com o prémio máximo a ser 20 mil euros mensais, durante 30 anos.

A chave vencedora é composta pelos números 16-21-3-14-8-5 e pelo Número de Sonho 1. Em jogo estão 20 mil euros por mês durante 30 anos. Esta notícia não dispensa a consulta dos números através do portal dos Jogos Santa Casa.