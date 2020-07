O novo presidente, que participará já na conferência de imprensa no final da videoconferência de quinta-feira, assumirá funções na próxima segunda-feira, 13 de julho, dado o mandato de Centeno expirar dia 12, e liderará o Eurogrupo nos próximos dois anos e meio, até final de 2022.

Na agenda da reunião de quinta-feira consta também uma discussão sobre as previsões macroeconómicas intercalares de verão publicadas hoje mesmo pela Comissão Europeia, que agravam as projeções do impacto da covid-19 na zona euro, e em Portugal em particular.

Bruxelas reviu hoje em baixa as projeções para a economia da zona euro este ano devido à pandemia de covid-19, estimando agora uma contração de 8,7% do PIB (contra o recuo de 7,7% que prognosticava na primavera, há dois meses), tendo Portugal sido o Estado-membro que viu a respetiva previsão de evolução do PIB mais agravada relativamente às previsões da primavera, pois a Comissão estima agora uma contração de 9,8%, mais três pontos percentuais do que há dois meses, quando antecipava uma queda de 6,8%.

