A chave vencedora do concurso 010/2021 do Euromilhões, sorteada hoje, é composta pelos números 18 - 20 - 35 - 38 - 48 e pelas estrelas 9 e 12.

O segundo prémio, de 576.287,01 euros, vai contemplar um jogador no estrangeiro, enquanto o terceiro prémio, no valor de 13.468,77 euros, vai ser entregue a dez apostadores, três dos quais em Portugal.

(Notícia atualizada às 22h41)

Receba os números do Euromilhões no seu telemóvel a cada sorteio com a aplicação do. Disponível na Google Play e na App Store