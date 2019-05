João Ferreira, numa "arruada" de campanha eleitoral na Baixa da Banheira, alertou para o "impacto muito grande sobre a saúde das populações, o ambiente e em termos de segurança" da atual localização do Aeroporto Internacional Humberto Delgadao, em Lisboa, "algo que não acontece em nenhuma outra capital europeia, dentro da malha urbana, sobrevoada dia e noite, quase minuto sim, minuto não por aviões".

"Não é apenas a CDU que se tem insurgido contra esta solução, também são as populações daqui do Montijo, da Moita, da Baixa da Banheira. Esta é a demonstração daquilo que acontece quando um setor estratégico como os aeroportos funciona em função dos interesses de uma multinacional e não dos interesses do país", afirmou.