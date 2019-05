No itinerário da candidatura, o cabeça-de-lista da coligação que junta PCP e “Os Verdes” (PEV), João Ferreira, apenas tem prevista uma incursão a norte, nos distritos do Porto e de Braga, no penúltimo dos 12 dias de digressão (24 de maio), além de passagens por Coimbra e Leiria (21 de maio).

Segundo fonte oficial da CDU, o eurodeputado e vereador da Câmara Municipal de Lisboa terá a seu lado o secretário-geral comunista, Jerónimo de Sousa, nos “eventos mais relevantes e emblemáticos de cada dia”, assim como dirigentes ecologistas.

Numa campanha sob o lema “defender o povo e o país”, o líder do PCP vai ter uma agenda de ações autónoma diária a complementar as ocasiões em que estará ao lado do recandidato a novo mandato no Parlamento Europeu, à exceção dos últimos dias de sessões plenárias na Assembleia da República (15 e 16 de maio).

No arranque, na segunda-feira e na terça-feira, a CDU vai apelar ao voto no Montijo, Palmela, Lisboa e Vila Franca de Xira, seguindo-se, na quarta-feira, as primeiras paragens alentejanas - Vila Viçosa e Évora.

Na quinta-feira, o João Ferreira e seus seguidores e apoiantes dirigem-se aos eleitores do Algarve, em Portimão, Silves e Faro.

A primeira semana termina com os habituais contactos de rua, almoços e jantares no distrito de Beja, pela Vidigueira, Cuba, Beja e Serpa, na sexta-feira.

Já o fim de semana vai ser dedicado a Alcochete, Quinta do Conde, Almada, Alcácer do Sal, Sintra, Sobral de Monte Agraço e Vila Franca de Xira.

Na segunda semana de campanha oficial, as tradicionais sessões de esclarecimento e comícios prosseguem por Lisboa e Santarém e novamente Setúbal, depois da ligeira ida ao centro do país, antes do dia de encerramento, destinado igualmente a Lisboa e ao distrito sadino, e já após o mini périplo nortenho, que inclui o desfile na portuense rua de Santa Catarina.

Ainda segundo fonte da candidatura, a derradeira jornada da campanha vai ser terminada com um comício no Seixal, depois da típica “arruada” na zona do Chiado, na capital portuguesa.