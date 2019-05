O debate transmitido na segunda-feira à noite na RTP, e que teve a moderação da diretora de informação do canal, Maria Flor Pedroso, contou com a participação de Pedro Marques (PS), Marisa Matias (BE), Paulo Rangel (PSD), Nuno Melo (CDS-PP) e João Ferreira (CDU – coligação que junta PCP e PEV).

O primeiro a falar sobre as suas prioridades foi João Ferreira, cabeça de lista pela CDU, que considerou ser “impossível responder do ponto de vista prático”, dado ter “múltiplas batalhas para travar”.

Entre essas batalhas, o atual eurodeputado comunista falou de questões sociais, como “os baixos salários”, assinalando que a União Europeia está “perante a perspetiva de nivelar por baixo as condições de vida e de trabalho”.

Por isso, defendeu, a CDU propõe uma medida que consiste em “não admitir retrocessos face a patamares mais elevados de progresso” de alguns países e “admitir apenas convergência no progresso”.

De seguida, o democrata-cristão Nuno Melo apontou que “um compromisso fundamental” será a “boa execução de fundos comunitários” e da política agrícola comum, através da “correção da disparidade entre Portugal e os outros países”.

Considerando que Portugal usufrui de “um mar imenso” e que “a limpeza dos mares vai a benefício do mundo, vai a benefício do planeta”, o também atual deputado ao Parlamento Europeu defendeu a existência de “fundos direcionados no novo quadro para limpeza de praias, limpeza de mar”.

“Na União Europeia, Portugal vai ser o país mais prejudicado pelo aquecimento global”, salientou o cabeça de lista do CDS-PP, assinalando ser necessário encontrar “formas de preservação dos recursos aquíferos, transformação de água salgada em água potável, condução e poupança de água”.

Pelo BE, Marisa Matias prometeu continuar a dedicar-se à “defesa das pessoas e dos seus problemas concretos”.