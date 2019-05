Na rede social Instagram, António Costa publicou uma fotografia de várias pilhas de caixas contendo 1,8 milhões de boletins de voto para as eleições europeias e que se encontram neste momento no Ministério dos Negócios Estrangeiros, prontos para serem despachadas.

"Ao fim de 45 anos a cumprir Abril, também agora 1 milhão 475 mil cidadãos portugueses no estrangeiro (até 31 de dezembro de 2017 apenas 318 mil estavam recenseados) vão ter o direito a participar plenamente na vida política do seu país. A iniciar nas europeias e a terminar nas presidenciais", escreveu o primeiro-ministro na legenda da fotografia.

Em agosto de 2018, entraram em vigor várias alterações à legislação eleitoral, tendo efeitos já nas eleições de 26 de maio próximo.

Além da eliminação do número de eleitor, o recenseamento de residentes no estrangeiro passou a ser automático - um ponto que tem sido referido por António Costa em diversas visitas que efetuou a países estrangeiros, designadamente em encontros com representantes de comunidades portuguesas.

A partir de agora, como consta no 'site' da Comissão Nacional de Eleições (CNE), "os cidadãos nacionais residentes no estrangeiro e que tenham cartão de cidadão são automaticamente inscritos no recenseamento eleitoral".

Esta foi uma das medidas que teve origem numa proposta de lei do Governo, assim como em projetos de lei do PSD, PS e BE - diplomas que foram aprovadas em votação final global no parlamento em 2018, apenas com a abstenção do CDS-PP.