Neste sentido, o secretário-geral do PCP, indicou que as eleições europeias podem determinar o “rumo da vida política nacional”, estando em causa se vamos “avançar” ou “retroceder”, até porque se seguem as eleições legislativas, em outubro.

“Temos consciência que o Partido Socialista, o Governo minoritário do PS, tentará como já tentou, que isto vai lá é com maioria absoluta. Ora, aqui nesta terra de Almada, neste distrito de Setúbal, sabemos bem o que significou o PS com maioria absoluta e andou-se para trás nessa altura”, referiu.

Portanto, na visão de Jerónimo de Sousa, está em causa se o PS “fica com as mãos livres para fazer a política que sempre praticou”, com o PSD e CDS, ou se, com a CDU, será possível alcançar “o patamar novo de uma vida melhor”, em que ainda há muitos problemas por resolver em relação à saúde, educação, transportes, infraestruturas e défices estruturais demográficos.

“São problemas que precisam de uma política patriótica de esquerda”, defendeu.

Naquela que é a “marca de campanha” da CDU, através do contacto com a população, o líder comunista advertiu ainda para que ninguém se arrependa no dia 27, após o resultado das eleições, pois “a batalha é agora”.