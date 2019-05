"Nós não acordámos hoje para discutir questões europeias nesta campanha. Discutimos ao longo de toda a campanha, portanto seguramente, pela parte do Bloco, as pessoas estão mais do que clarificadas em relação às nossas posições. Não mudamos a nossa posição sobre a saída do euro", disse apenas.

As duras críticas do CDS-PP ao BE também ficaram sem resposta.

"Essa é a campanha dele [Nuno Melo]. A minha campanha é tentar fazer com as pessoas participem nas eleições europeias, não é afastá-las", disse apenas.

Para Marisa Matias, "haverá o dia em que conseguiremos fazer política a discutir mesma política".

"Em que haja o confronto das ideias, se procure integrar as pessoas na participação dessas discussões e a dar as suas opiniões, a fazer os seus comentários e as críticas e que se possa fazer uma campanha séria e em que política seja mesmo o centro", defendeu, concordando que ainda não foi desta.