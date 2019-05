"Temos que esperar para haver resultados conclusivos e sérios. Há uma tendência que nós assumimos já: as duas projeções indicam que o Partido Socialista é o partido mais votado, a partir desta ideia tudo o resto só no final da noite", afirmou.

Numa declaração sem direito a perguntas, José Silvano sublinhou que as sondagens conhecidas até agora "são diferentes", tanto no número de deputados a eleger, como na previsão do resultado eleitoral, pelo que o PSD vai esperar pela divulgação dos resultados finais para reagir.

Os primeiros resultados devem ser conhecidos por volta das 22:00.

O presidente do PSD, Rui Rio, o cabeça de lista, Paulo Rangel, e os principais dirigentes sociais-democratas estão reunidos no 12.º andar do hotel do Porto onde o partido está a acompanhar a noite eleitoral.

Na altura em que José Silvano falou aos jornalistas, o líder parlamentar do PSD, Fernando Negrão, e as vice-presidentes do partido Isabel Meireles e Elina Fraga também se deslocaram até essa sala.