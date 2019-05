"Há muita gente que depende do táxi para sobreviver, por isso, temos de defendê-los, é uma profissão muito nobre", disse à Lusa o cabeça de lista do PTP (Partido Trabalhista Português), Gonçalo Madaleno.

O primeiro candidato deixou, contudo, para o seu 'número dois' o palco da ação de campanha, já que o PTP candidata também Vítor Carvalhal, motorista de táxi há 46 anos, que mostrou conhecer os seus colegas do aeroporto Humberto Delgado, muitos lhe asseguraram que iam votar no partido.

O número dois defende "que haja uma legislação adequada aos TVDE [Transporte em Veículo Descaracterizado a partir da Plataforma Eletrónica]", com a definição de "um contingente" e quer que isso seja feito "à escala europeia", responsabilizando a ausência de regras pela "aumento da poluição e dos engarrafamentos" em Lisboa.

"A cidade de Lisboa tem 3.500 táxis. Eu não posso pegar num carro, pintá-lo de preto e verde e pô-lo a trabalhar, enquanto qualquer TVDE chega aqui, compra um carro, e tem a plataforma, e vai trabalhar, e já há cerca de nove mil TVDE", defendeu Vítor Carvalhal à Lusa.

Aos colegas taxistas ia insistindo que o PTP "é o único partido que fala do táxi".

Um taxista pergunta-lhe: "Vais para Bruxelas?".

"Então, porque é que não há de ir um motorista de táxi para Bruxelas? Tem outro sentimento, é um homem do terreno", justificou, enquanto ia distribuindo os panfletos do PTP, nos quais se pode ver a cara do cabeça de lista, o símbolo do partido, sem informação adicional, nem sobre os candidatos nem sobre as medidas que defendem.

A Lusa questionou Gonçalo Madaleno, filho de Amândio Madaleno, que costuma ser o candidato daquele partido em diversas eleições, o motivo pelo qual não têm divulgado à comunicação social as suas ações de campanha.

"Temos de trabalhar, não podemos largar o trabalho", respondeu Gonçalo Madaleno, advogado estagiário de profissão.

Além das questões do setor do táxi, o PTP defende propostas na área da habitação, que passam por "uma bolsa de arrendamento para o acesso e a democratização das zonas nobres da cidade, para que os cidadãos possam ser melhores trabalhadores e constituir família".

Gonçalo Madaleno propõe também uma "mais eficiente aplicação dos fundos da União Europeia" e um visto verde ambiental "a todas as medidas".

Nas eleições europeias de domingo, Portugal elege 21 deputados ao Parlamento Europeu.