Num almoço para cerca de 130 pessoas, em Ansião (Leiria), Paulo Rangel aproveitou a intervenção da convidada de honra, a ex-presidente do PSD Manuela Ferreira Leite, para secundar as críticas da antiga ministra das Finanças.

“O problema que se põe hoje em Portugal é que este Governo, para cumprir as metas europeias, os tais desígnios do Eurogrupo, tem de fazer escolhas políticas: uma das que fez foi claramente uma escolha errada”, apontou, acusando o Governo de ter optado por “secar, abandonar, dispensar, negligenciar” os serviços públicos essenciais.

Dando como exemplos situações que classificou como “caóticas” na saúde, nos transportes públicos, na proteção civil, na atribuição de pensões ou até na renovação do cartão de cidadão, Rangel pediu aos eleitores que aproveitem as europeias do próximo domingo para “dar uma lição” ao primeiro-ministro, António Costa.

“Este é o primeiro teste nacional a António Costa desde que é primeiro-ministro, vamos dar um enorme cartão amarelo, uma enorme lição à arrogância e petulância e aparente superioridade moral de António Costa”, apelou.

Apesar das sondagens, que têm apontado o PSD a alguns pontos de distância do PS, o candidato defendeu que o partido tem “todas as condições de vencer as eleições”.

“É muito importante que António Costa, que tem trazido esta política de desagregação dos serviços públicos, de ilusionismo, seja derrotado nas eleições europeias”, defendeu, pegando quer nas palavras de hoje de Ferreira Leite, quer nas de segunda-feira do ex-líder do PSD Pedro Passos Coelho, que comparou o Governo do PS a um ilusionista.