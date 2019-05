No final de uma visita a uma empresa transformadora e comercializadora de bacalhau, na Gafanha da Nazaré, em Ílhavo (Aveiro), o eurodeputado foi questionado sobre o facto de PS e PSD estarem hoje ao final da tarde e noite no distrito de Aveiro, com iniciativas próximas em termos de temática e localização.

“Acho perfeitamente natural que estejamos taco a taco, que é assim que vejo a campanha. Portanto, que o PS queira pescar nas nossas áreas é uma coisa que nós consideramos saudável”, afirmou.

Paulo Rangel dedicou a tarde de campanha a visitar duas empresas – além da de bacalhau, umas caves de espumante na Mealhada (Coimbra) - que apontou como exemplos de Pequenas e Médias Empresas (PME) de sucesso.

“Quisemos chamar a atenção para as PME e para o setor exportador, para aquele que é o motor da modernização de economia portuguesa e que infelizmente este Governo ignorou. Não há ao longo destes três ou quatros anos uma reforma para as PME”, criticou.

Paulo Rangel apontou que as duas empresas que visitou hoje à tarde têm em comum “terem grande qualidade, mas fazerem tudo sozinhas”.

“O Governo não tem nenhuma estratégia para o crescimento e para que o investimento seja bem sucedido”, lamentou.