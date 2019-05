No entanto, a comunidade é avisada da sua ocorrência no Reddit, entre três e quatro dias antes, de modo a preparar-se para os debates.

Segundo a organização, o modus operandi é simples. Os intervenientes só têm de criar uma conta no Reddit, e depois, só, é criado o ‘thread’ (tópico) do AMA, com um título descritivo, como por exemplo “[AMA] Marisa Matias”.

No caso do tópico de Marisa Matias, foram contabilizados 134 comentários, em que a candidata do Bloco de Esquerda assumiu que “há efetivamente um desconhecimento em geral do modo de funcionamento da UE [União Europeia]”.

“Esse desconhecimento funciona com um círculo vicioso, o desconhecimento gera desinteresse e este mais desconhecimento”, salientou, afirmando que tem “tentado combater esse desconhecimento de várias formas”.

Marisa Matias declarou ainda que o Euro criou mais desigualdade e mais estagnação na União Europeia, mostrando-se de acordo com o primeiro-ministro, António Costa, quando disse: “o Euro é o melhor serviço que a UE fez à Alemanha”.

“Precisamos de reformar a arquitetura da moeda ou ela acaba connosco”, frisou.

Na mesma resposta, a candidata bloquista reconheceu também que falta à União Europeia “uma proposta corajosa de não cedência a valores não democráticos”, por causa do crescimento de movimentos ligados à extrema direita.

“A extrema direita já está na Europa, muitas vezes ajudada pela direita conservadora e liberal e até mesmo pela social democracia”, apontou Marisa Matias.

Por seu lado, o cabeça de lista do Livre às eleições europeias, Rui Tavares, defendeu que a União Europeia “tem de se converter numa democracia continental que reforce as democracias nacionais”, permitindo, segundo o mesmo, “responder às acusações de falta de legitimidade que os nacionalistas fazem ao projeto europeu”.

Rui Tavares explicou ainda que a Europa precisa de políticas de pró-imigração, propondo um Plano Marshall para África.

“A Europa precisa de partidos que defendam claramente posições pró-imigração e que desfaçam equívocos sobre políticas migratórias. A chave para regular os fluxos migratórios não está nas fronteiras, está na redistribuição”, indicou, exemplificando com a entrada de Portugal na UE.

Para o candidato do Livre, “a Europa é um acento circunflexo em cima da grande África”, e tem de haver cooperação para que África “dê futuro às suas jovens gerações”, ressalvando que o Mediterrâneo “tem de ser o centro de uma economia vibrante como já foi no passado”.

Sobre o crescimento dos movimentos nacionalistas no espaço europeu, Rui Tavares explicou que a luta contra os extremismos tem de ser feita “no plano dos valores, explicando por que é melhor defender os direitos humanos, o cosmopolitismo e a ecologia”.

De acordo com o candidato, estas ideias “não pretendem subjugar mentalidades nem tribalizar a humanidade”, porque são libertadoras e emancipatórias”, no sentido de defender melhor a Europa.

A organização dos AMA para as eleições europeias garantiu que os candidatos, que participaram, “saíram felizes e com vontade de regressar”, anunciando que esta iniciativa foi “uma espécie de teste para as [eleições legislativas] de outubro”.