Na nota é recordado que “foi também a Assembleia da República que determinou que o voto antecipado em mobilidade tivesse lugar nas capitais de distrito e nas ilhas das regiões autónomas dos Açores e da Madeira” e que, por essa razão, a administração eleitoral “não poderá”, como sugere Rui Moreira, “promover a sua realização em mais municípios”.

A Secretaria-Geral do MAI garante ainda que, “na esmagadora maioria”, o voto antecipado “decorreu com toda a normalidade e rapidez”.

Na moção que será apresentada na terça-feira por Rui Moreira, é também referido que a SGMAI “apenas forneceu o número de eleitores na sexta-feira, dia 17 de maio”.

De acordo com a nota enviada pela Secretaria-Geral do ministério tutelado por Eduardo Cabrita, “os presidentes de câmara foram sendo informados pela administração eleitoral da evolução do número de inscrições, em particular nos concelhos onde a adesão foi mais significativa, apelando que fossem organizadas mesas de voto em número consentâneo com as inscrições então registadas”.

A SGMAI reconhece, contudo, a “necessidade de promover melhorias na organização do processo do voto antecipado em mobilidade no próximo ato eleitoral”, devido à “significativa adesão por parte dos eleitores”.

Alguns segmentos da população já podiam votar antecipadamente, mas, com as alterações às leis eleitorais e à lei do recenseamento eleitoral publicadas em agosto de 2018, essa possibilidade foi alargada a todos os portugueses recenseados em território nacional, os quais não precisam de justificar o motivo.

As eleições para o Parlamento Europeu realizam-se no domingo.