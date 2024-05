Esta que é a primeira sondagem da Universidade Católica para as Europeias coloca AD e PS em empate, com 31% de intenções de voto. Assim sendo, os dois partidos podem eleger entre seis a oito deputados.

Na mesma sondagem o Chega está em terceiro lugar, com 15% das intenções de voto, o que o pode levar a eleger entre três a quatro deputados nas eleições europeias, marcadas para o próximo mês.

Nesta sondagem, a Iniciativa Liberal segue com 6%, Bloco de Esquerda, Livre e CDU ficam empatados com 5%.

A sondagem também abordou a operação Influencer (a pergunta do inquérito nunca nomeia essa investigação) e António Costa em termos europeus. Assim sendo, os inquiridos questionados sobre o recente caso de investigação judicial que determinou a demissão do então primeiro-ministro, 51% dos inquiridos considera que mesmo “sem esclarecimento da investigação a António Costa, o ex-primeiro-ministro” tem condições para ser presidente do Conselho Europeu, contra os 45% que respondem que “não tem condições”.

Este inquérito foi realizado pelo CESOP – Universidade Católica Portuguesa para a RTP, Antena 1 e Público entre os dias 13 e 18 de maio de 2024, com um universo alvo composto pelos eleitores residentes em Portugal, tendo sido contactadas 3439 pessoas. De entre estas, 965 aceitaram participar na sondagem e responderam até ao fim do questionário.