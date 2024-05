A Suíça é a nova vencedora do Festival da Canção, com Iolanda, a cantora portuguesa, a trazer para casa o décimo lugar.

A canção The Code, de Nemo, foi a grande vencedora, com 591 pontos, ao passo que Portugal, com Grito, de iolanda, ficou em 10.º lugar, com 152 pontos.

Refira-se que a edição deste ano ficou marcada pela expulsão do concorrente dos Países Baixos, que era considerado o grande favorito, e pela polémica em redor dos representantes de Israel.

Houve manifestações contra a presença de Israel na edição deste ano, realizada em Malmo, na Suécia, sendo que a delegação de Israel foi também criticada por outras, entre as quais a portuguesa.