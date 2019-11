Atrás de Ebrard estavam mais de 200 jornalistas que se concentraram no antigo hangar presidencial do aeroporto para aguardar a chegada de Evo Morales, cuja viagem demorou bem mais do que o esperado, após vários incidentes diplomáticos, que incluíram o encerramento de espaços de voo e a rejeição de autorizações de aterragem, por parte de vários países sul-americanos, por causa da presença do ex-Presidente.

Mas a chegada do ex-Presidente boliviano foi pretexto para uma concentração de polícias federais mexicanos, que protestaram contra a criação da Guarda Nacional, uma nova força de segurança implementada pelo Presidente do México, Andrés Lopez Obrador.

O pedido de asilo de Morales também dividiu os partidos políticos no Congresso mexicano, com os deputados de esquerda, liderados pelo Movimento Nacional de Regeneração, a mostrar simpatia com o gesto, em contraste com a rejeição expressa pelo Partido de Ação Nacional (conservador).

Ainda não se sabe onde Evo Morales ficará a viver, nem que recursos financeiros ficarão à sua disposição, para o seu período de exílio.

*Com agências