"Assim foi a minha primeira noite depois de deixar a presidência, forçado pelo golpe de [Carlos] Mesa e [Luis Fernando] Camacho com a ajuda da Polícia. Assim recordei tempos de dirigente [sindical]. Estou muito agradecido aos meus irmãos das federações do Trópico de Cochabamba por me ofereceram segurança e cuidado", escreveu no Twitter.

Evo Morales começou por refugiar-se no centro da Bolívia, numa região marcada pela produção de folha de coca e onde tem mais apoiantes. O ex-presidente da Bolívia já foi presidente da Federação do Trópico de Cochabamba, associação de camponeses que resistia aos planos governamentais para a erradicação deste cultivo, considerado parte da cultura ancestral dos indígenas, conta O Globo.

Pouco depois desta publicação, Evo Morales anunciou também no Twitter que ia sair da Bolívia, rumo ao México.

“Irmãs e irmãos, parto para o México, agradecido pela abertura do Governo deste povo irmão que nos deu asilo. Dói-me abandonar o país por razões políticas, mas estarei sempre vigilante”, anunciou Morales. “Em breve voltarei com mais força e energia”, acrescentou.