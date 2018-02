Esta é a primeira vez que a Oxfam se pronuncia sobre as acusações contra Roland Van Hauwermeiren. Segundo denúncias feitas por outras ONG's e meios de comunicação britânicos, o belga e outros dois membros da sua administração terão contratado os serviços de prostitutas durante a sua missão no Haiti, pouco depois do devastador sismo que abalou o país caribenho em 2010 e que deixou cerca de 1,5 milhões de pessoas sem casa.

O documento, que a Oxfam publicou esta segunda-feira — ainda que uma versão parcialmente censurada —, destaca que três dos seus funcionários ameaçaram fisicamente uma testemunha da investigação aberta para escrutinar os factos denunciados, avança a Reuters.

"O incidente fez com que três suspeitos ameaçassem e intimidassem fisicamente uma das testemunhas mencionadas no relatório", esclarece o documento. As três pessoas foram demitidas por "assédio e intimidação de funcionários" da organização e pelo uso de computadores da Oxfam para ter acesso a "conteúdos pornográficos e ilegais", pode ler-se.

Na semana passada, contudo, Van Hauwermeiren tinha negado ter organizado orgias com jovens prostitutas, afirmando: "Nunca entrei num bordel no Haiti". Através de uma carta publicada pela imprensa belga, admitiu apenas que teve relações sexuais com uma "mulher respeitável e madura", sem entregar dinheiro. Porém, neste relatório interno de 2011, o belga reconheceu que teve relações com prostitutas na sua residência no Haiti, financiada pela ONG.