Um estudo do instituto norte-americano Edison Research concedia a Salomé Zurabishvili 55% das intenções de voto contra 45% do seu opositor, o candidato do Movimento Nacional Unido (ENM), Grigol Vachadze.

As eleições de hoje são o último escrutínio presidencial por sufrágio direto nesta antiga república soviética do Cáucaso, antes da passagem a um regime parlamentar. Mesmo com o cargo de Presidente com funções essencialmente simbólicas após as alterações constitucionais, o voto é um teste para o partido no poder.

A eleição prefigura de facto a confrontação que se aguarda para as legislativas de 2020 entre o Sonho Georgiano-Geórgia Democrática (Ko-DS), que assumiu o poder em 2012, e o ENM, fundado pelo ex-Presidente Mikheil Saakashvili.

Na primeira volta em 28 de outubro, Salome Zurabishvili, proveniente de uma família de imigrantes georgianos que chegou a França da década de 1920, não garantiu mais de 50% dos votos, no que foi entendido como um desaire do Ko-DS, fundado pelo milionário Bidzina Ivanichvili.