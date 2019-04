O ex-militar manifestou na Internet e a fontes do FBI o seu apoio à "violência jihadista, o seu desejo de represália contra os ataques contra muçulmanos e que queria tornar-se um mártir".

O plano era detonar a bomba durante uma manifestação de supremacistas brancos convocada para o domingo em Long Beach, evento que acabou por não se realizar.

Lealdade ao EI

Domingo expressou o seu apoio ao grupo jihadista Estado Islâmico (EI) e afirmou que lhes juraria lealdade, segundo declaração da fonte confidencial que colaborou com o FBI na sua detenção.

"Os Estados Unidos precisam de outro Las Vegas para terem uma amostra do terror que com gosto espalham por todo o mundo", escreveu Domingo sobre o atirador Stephen Paddock, que deixou 58 mortos e dezenas de feridos ao disparar de um hotel contra um festival de música country.

Após avaliar várias possibilidades, incluindo ataques contra judeus, igrejas e polícias, Domingo decidiu-se pela manifestação de supremacistas brancos de domingo, que não ocorreu.

Depois do ataque a duas mesquitas na Nova Zelândia, no dia 13 de março, que deixaram 50 mortos, Domingo escreveu: "Precisa de haver vingança".

O ex-militar pediu a um amigo - que colaborou com as autoridades - que lhe apresentasse um fabricante de bombas, e comprou centenas de pregos para uma granada de fragmentação.

Baseado nas publicações online, um agente disfarçado do FBI iniciou contactos com Domingo, que levaram a diversos encontros diretos.

Durante o seu primeiro encontro com o agente disfarçado, em 28 de março, Domingo discutiu possíveis alvos do seu ataque e falou em disparar do seu carro com uma AK-47 ou usar explosivos.