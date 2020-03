Natural da Nazaré, no distrito de Leiria, Álvaro Laborinho Lúcio é atualmente juiz conselheiro jubilado do Supremo Tribunal da Justiça.

Com uma vasta carreira ligada à justiça, foi inspetor do Ministério Público, procurador da República, diretor da Escola de Polícia Judiciária e do Centro de Estudos Judiciários, secretário de Estado da Administração Judiciária e ministro da Justiça.

Do grupo, liderado pelo ex-governador civil de Leiria Carlos André, fazem também parte Joaquim Paulo Conceição, presidente do Conselho de Administração em várias das empresas/'subholdings' que constituem o Grupo NOV, Catarina Selada, diretora do City Lab do CEiiA - Centro de Engenharia e Desenvolvimento, Maria Miguel Ferreira, que exerce funções no gabinete da ministra da Cultura, e Maria Francisca Almeida Gama, jovem escritora e licenciada em Direito, todos naturais de Leiria.

"Estes nomes de reconhecido mérito e prestígio" foram tornados públicos hoje em reunião da Câmara Municipal de Leiria e juntam-se a Carlos André, líder deste grupo de acompanhamento.