Fernández é acusado de ter contratado "uma corretora e empresas privadas" para intermediar a gestão de seguros em dependências oficiais durante o seu governo, informou a agência oficial Telam.

Além do ex-presidente, que entregou o cargo em 10 de dezembro a Javier Milei, também foram denunciados o ex-titular da empresa pública Nación Seguros Alberto Pagliano e o corretor Héctor Martínez Sosa, marido da histórica secretária particular de Fernández, María Cantero.

Tudo isto é adiantado "sem prejuízo de que o futuro da investigação ajude a conhecer a participação de outras pessoas nas manobras denunciadas", acrescentou o procurador federal Ramiro González.

O caso recaiu no Tribunal Federal número 11, a cargo do juiz Julián Ercolini, que deverá ratificar ou rejeitar a denúncia. Ercolini informou a AFP que ainda não tinha recebido o documento. O ex-presidente peronista tinha tentado distanciar-se do escândalo,n responsabilizando a sua secretária.