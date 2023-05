Um tribunal penal de El Salvador condenou ainda David Munguía Payés, ex-ministro da Justiça e Segurança, a 18 anos de prisão, divulgou a Procuradoria-Geral da República salvadorenha através da rede social Twitter.

Funes, que foi julgado à revelia após uma reforma legal que passou a permitir essa circunstância, tornou-se o segundo chefe de Estado da fase democrática salvadorenha a receber uma sentença de prisão.

O Ministério Público explicou que Funes foi considerado culpado de associação ilícita e falha em cumprir as suas obrigações para a trégua negociada com gangues em 2012.

Entre 2012 e 2014, Mara Salvatrucha (MS13), Barrio 18 e outros gangues menores mantiveram um armistício, para reduzir o número de homicídios, que foi apoiado pelo governo Funes.

Segundo o Ministério Público, esta trégua previa favores a estes grupos, como benefícios prisionais para os líderes detidos, investimento público nas comunidades sob o seu controlo e redução da presença das forças de segurança nos bairros dominados por estas estruturas.

Funes negou, após depor no Ministério Público em 2016, que o seu governo tenha dado regalias a líderes de gangues presos em troca de redução de homicídios.

O ex-ministro da Segurança de Funes, general David Munguía Payes, foi condenado a 18 anos de prisão pelo seu envolvimento nas negociações.

Munguía Payés referiu hoje que a sua condenação é política, acrescentando que nenhuma das testemunhas confirmou que deu “qualquer ordem para infringir as leis nas prisões”.

El Salvador processou Funes, de 64 anos, que governou de 2009 a 2014, por outros alegados crimes em pelo menos meia dúzia de casos.

Em 2015, o Supremo Tribunal de El Salvador decidiu que os gangues são organizações terroristas.

O atual Presidente, Nayib Bukele, foi acusado de se envolver no mesmo tipo de negociação com gangues.

Em dezembro de 2021, o Tesouro dos Estados Unidos adiantou que o governo de Bukele negociou secretamente uma trégua com líderes dos poderosos gangues de rua do país.

Os líderes de gangues presos receberam privilégios em troca de retardar os homicídios e dar apoio político ao partido de Bukele, de acordo com o governo norte-americano.

O ex-procurador-geral Raúl Melara tinha garantido na altura que investigaria as acusações, mas quando o partido de Bukele dominou as eleições intercalares e assumiu o controlo do Congresso, os novos deputados derrubaram Melara.

A trégua foi alegadamente quebrada quando os gangues mataram 62 pessoas num único dia em março de 2022.

Bukele respondeu suspendendo alguns direitos fundamentais e travando uma guerra total contra os gangues que continua até hoje.