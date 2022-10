“Meus amigos e minhas amigas, você que melhorou de vida com o [plano] Real e acredita no Brasil, nessas eleições não tem dúvida, vote no 13, vote no Lula porque ele vai melhorar mais ainda a sua vida”, afirmou Fernando Henrique Cardoso, no vídeo publicado por Lula da Silva, candidato do Partido dos Trabalhadores (PT), que lidera uma frente progressista.

Na segunda-feira, Lula da Silva já havia recebido apoio de José Sarney, ex-presidente brasileiro que liderou o processo de redemocratização do país depois da ditadura militar (1964-1985).

Numa em carta aberta, Sarney, que governou o Brasil de 1985 a 1990, afirmou que “o voto em Lula — que já tem seu lugar na História do Brasil como quem levou o povo ao poder e como responsável por dois excelentes governos — é voto pela democracia, pela volta ao regime de alternância de poder, pela busca do Estado de bem-estar social. A diferença é clara.”

Além de manifestações vindas de lideranças dentro do Brasil, Lula da Silva também recebeu apoio do primeiro-ministro português, António Costa, na qualidade de secretário-geral do PS, e do líder do Partido Socialista Operário Espanhol (PSOE), Pedro Sanchéz, que é chefe do Governo em Espanha.

A média das últimas sondagens realizadas no país indica que Lula da Silva lidera a corrida presidencial com cerca de cinco pontos à frente do seu adversário, o Presidente brasileiro, Jair Bolsonaro, que tenta a reeleição.

A segunda volta das eleições presidenciais brasileiras realiza-se no domingo.