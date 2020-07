"O acusado é culpado e condenado em todas as sete acusações" de corrupção, declarou o juiz do tribunal superior de Kuala Lumpur, Mohamad Nazlan Ghazali. after spending two hours to read out his ruling.

"Após o exame de todas as provas neste processo, considero que o Ministério Público foi bem sucedido na apresentação do dossiê", acrescentou o juiz, que demorou duas horas a ler a decisão.

Najib Razak, que arrisca vários anos de cadeia, e vários próximos são acusados de terem delapidado o fundo de investimento 1Malaysia Development Bank (1MDB), criado para o desenvolvimento económico da Malásia, numa fraude de vários milhares de milhões de dólares com ramificações por todo o mundo.

Um dos poucos líderes do Sudeste Asiático a ser processado após perder o cargo, o ex-primeiro-ministro malaio, de 67 anos, enfrenta cinco casos criminais que cobrem 42 acusações de quebra de confiança, corrupção, abuso de poder e branqueamento de capitais relacionadas com o fundo 1MDB.