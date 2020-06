Os advogados do ex-primeiro-ministro da Malásia disseram hoje que Najib Razak foi vítima de banqueiros desonestos e deveria ser absolvido do crime de corrupção, no final do primeiro julgamento deste caso ligado a fundos públicos.

"Estamos muito confiantes num resultado favorável (…). Temos uma boa defesa", disse o advogado de defesa Mohamad Shafee Abdullah após o fim da audiência. Najib Razak, usando uma máscara, deixou o tribunal sem falar com os jornalistas. "Nós provámos o nosso caso, sem qualquer dúvida", disse o procurador do caso, V. Sithambaram. O Tribunal Supremo determinou que em 28 de julho será lido o veredicto deste julgamento por corrupção, ligado a um alegado desvio de dinheiro de um fundo de investimento estatal. Um dos poucos líderes do sudeste Asiático a ser processado após perder o cargo, Najib enfrenta cinco casos criminais que cobrem 42 acusações de quebra de confiança, corrupção, abuso de poder e branqueamento de capitais relacionadas com o fundo 1 Malaysia Development Bank (1MDB). Najib Razak, de 66, poderá cumprir vários anos de prisão se for condenado. O julgamento começou em abril de 2019, com sete acusações relacionadas com uma transferência de 42 milhões de ringgit (cerca de nove milhões de euros) para as contas de Najib Razak da SRC International, antiga subsidiária do 1MDB entre 2011 e 2015. Najib Razak criou o fundo estatal 1MDB quando assumiu o poder em 2009, para promover o desenvolvimento económico do país, mas o fundo acumulou vários milhões em dívidas e está a ser investigado nos Estados Unidos e em vários outros países por alegado desvio de verbas e branqueamento de capitais.