Berlusconi, de 82 anos, foi internado com fortes dores nos rins, mas, segundo o seu partido, mantém a intenção de continuar a campanha para as eleições europeias que se realizam este ano em maio.

"Assim que os exames terminarem, ele prometeu estar presente no evento do Forza Italia marcado para esta tarde com os candidatos para as eleições europeias", adiantou um porta-voz do partido.

A força política de Berlusconi diminuiu depois de ter sido obrigado a deixa o cargo de primeiro-ministro em 2011, mas ainda lidera o partido conservador Forza Italia, assim como a holding de família Fininvest.

As preocupações em torno da saúde de Berlusconi aumentaram nos últimos anos, tendo o político sido sujeito a uma cirurgia ao coração em 2016. No entanto, este nunca deu indicações de estar a pensar em reformar-se.

As eleições europeias têm lugar de 23 a 26 de maio.