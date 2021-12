Segundo a BBC, que cita o professor Ros Eeles do Institute of Cancer Research, no Reino Unido, os avanços na área da e genética e biomédica, nomeadamente no desenvolvimento de imagens médicas, vão permitir que dentro de cinco anos seja possível realizar um exame à próstata de uma forma parecida aquela que se usa para realizar uma mamografia, para detetar cancro da mama.

Se no Reino Unido estima-se serem diagonosticados cerca de 50 mil casos deste tipo de cancro por ano, com cerca de 12 mil a terminarem em morte, em Portugal, segundo a Liga do Cancro, durante o ano 2020 terão surgido 6.759 novos casos de cancro da próstata. Estima-se, no entanto, que os números de casos diagnosticados venha a aumentar e que em 2040 sejam mais de 8.200 por ano.

Atualmente, no Reino Unido, há um teste de análise ao sangue que procura níveis de uma proteína, específica, presente na próstata, mas é extremamente controverso, ao ponto de o Comité Nacional de Testes do Reino Unido não o recomendar, uma vez que pode não só falhar o exame de alguns tipos de cancro como não distingue pessoas saudáveis com elevados níveis desta proteína das que estão doentes e precisam efetivamente de tratamento.

Quais os fatores associados a um maior risco de vir a sofrer de cancro da próstata

A idade: Mais de 70% dos cancros detetados afetam homens com mais de 65 anos;

Fatores genéticos: Os homens que tenham um familiar com cancro da próstata têm uma maior probabilidade de sofrer desta doença, principalmente quando diagnosticada antes dos 60 anos. Quanto maior o número de familiares próximos com cancro da próstata, maior o risco de sofrer desta doença;

Fatores hormonais: alguns estudos indicam que há fatores hormonais que contribuem para o desenvolvimento de cancro da próstata;

Fatores ambientais: A contaminação atmosférica, a poluição e a exposição a algumas substâncias químicas e fertilizantes, por exemplo. Alguns indícios sublinham que dietas ricas em frutas e em vegetais podem ter um efeito protetor e que o consumo habitual de alimentos ricos em gorduras animais pode aumentar o risco de desenvolvimento de cancro da próstata. O défice de vitamina D e o consumo de álcool poderão, também, ser fatores prejudiciais, apesar de ainda não estar cientificamente provado.

*dados retirados da Liga Contra o Cancro