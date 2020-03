João Dinis e Luís Bickman conversam sobre a melhor forma de nos mantermos ativos durante um período em que, muitos de nós, estão em isolamento e passam grande parte dos seus dias em casa. É a nova área do SAPO 24 em que vamos ter conversas regulares sobre como estamos a reorganizar as nossas vidas em tempos de pandemia, fazer sugestões do que podemos para tornar a vida que agora temos melhor e também tentar entender como a ciência nos ajuda a perceber o que se passa.

Depois de ontem termos olhado para a forma como o Reino Unido está a encarar a pandemia do novo coronavírus, hoje falamos de exercício físico. O João Dinis conversou com o Luís Bickman, Head Coach do Crossfit Cais e responsável pelo ginásio Sky Health & Fitness, sobre alguns exercícios que podemos fazer em casa para tentar manter a nossa condição física (e também mental) no período de isolamento que vivemos. O exercício físico, mesmo que feito em casa, pode ser não só uma forma de nos mantermos ativos, mas também de realizar uma atividade em família neste "novo normal" que passou a ser o dia-a-dia de muitos de nós.