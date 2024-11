O exército israelita anunciou hoje ter efetuado um ataque aéreo contra uma instalação do grupo xiita libanês Hezbollah no sul do Líbano, um dia após a entrada em vigor do cessar-fogo.

Em comunicado, o exército israelita afirmou ter “identificado atividades terroristas” numa “instalação utilizada pelo Hezbollah para armazenar ‘rockets’ de médio alcance no sul do Líbano” e ter “frustrado a ameaça” com um avião militar.