O "Santa Cruz", modelo (Fairey III), um dos hidroaviões que há quase 100 anos transportaram Sacadura Cabral e Gago Coutinho na primeira Travessia Aérea do Atlântico Sul está exposto no Museu da Marinha, e é o único aparelho original no mundo, em Lisboa, 14 de setembro de 2021.

RODRIGO ANTUNES/LUSA