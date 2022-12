O Governo acredita que ainda antes de 2023 poderá aprovar os apoios a atribuir a quem ficou prejudicado devido ao mau tempo, que deixou um rasto de destruição por todo o país e em especial no distrito de Lisboa.

"A expetativa é aprovar o montante dos apoios até fim do ano. No entanto, para atribuir apoios precisamos de algo mais do que aquilo que os nossos olhos veem, precisamos de saber mesmo o que ficou destruído. Mas acreditamos que podemos, até fim do ano, aprovar o montante e a forma como o atribuir. Estamos já a trabalhar numa medida especifica ao comércio, hoje há uma reunião e assim que recebermos uma avaliação de prejuízos iremos atribuir o montante", disse Mariana Vieira da Silva.